ميونخ 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسقال متحدث باسم الشرطة بمدينة ميونخ: "إن شخصين قتلا في إطلاق نار على منطقة عمل بمدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.وذكر المتحدث، أن الشخص الذي يشتبه في أنه هو الذي أطلق النيران، هو أحد القتيلين. ولم يعرف المزيد من التفاصيل حتى الآن. غير أن الشرطة أكدت أن الحادث لا يمثل خطرًا على السكان، وأن الأمور تحت السيطرة.وانتشرت الشرطة بعدد كبير للتعامل مع الجريمة. وتم إخلاء مكتب الولاية القريب من الحافلة بشكل مؤقت، وإيقاف حركة الترام في المنطقة.// انتهى //13:00ت م0088