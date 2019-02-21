حائل 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واسوقعت جامعة حائل ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلةً بإدارة أندية الحي المتعلم اليوم, برنامج شراكة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لتأهيل طلاب أندية الحي المتعلم ببرامج نوعية مختلفة شاملة التقنية والإدارة والقانون والتصميم وقعها من الجامعة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد بدر التميمي ومن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة علي بن عبدالكريم الجبرين وذلك في مقر العمادة بحائل.وأوضح الدكتور أحمد التميمي أن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تسعى لخدمة المجتمع المحلي وتقديم كل ما يهمه من برامج تدريبية وتأهيلية مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب وتأهيل الطلاب الملتحقين في برامج مركز الحي المتعلم وتقديم شهادات معتمدة لهم مؤكداً حر ص الجامعة على تحقيق شركات مع مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمهنية لتقديم كل ما يهم مجتمعنا المحلي وتطوير كل فئات المجتمع.// انتهى //14:34ت م0130