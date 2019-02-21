أبها 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واسنظمت كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد، اليوم, حلقة علمية بعنوان "الرسائل القصيرة جدًّا في الأدب العربي إلى عصر التقنية"، قدم خلالها مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حسن المحسني محاضرة عن حركة الرسائل الأدبية القصيرة جدًّا في النثر العربي من عصر ما قبل ظهور الإسلام إلى أدبنا المعاصر.وأوضح الدكتور المحسني أن المحاضرة هي ملخص لدراسة تناولت مبحثين هما "تحليل نماذج من عصور الأدب العربي وفق رؤية البحث"، و "حركة الرسائل الأدبية المعاصرة sms "، واعتمدت الدراسة المنهج الفني واشتغالاته الجديدة على النص، وانتهت لنتائج منها أنها كشفت وجود سمات فنية وتكوينية، يرى البحث أنه يمكن أن نؤسس بها لفن الرسائل الأدبية القصيرة جدًّا، ويرمز لها بـ (ر.أ.ق.ج) في الأدب العربي.ووضعت الدراسة أربعة معايير تحتكم لها النماذج، وهي "الترسل، الإيجاز، الجمالية، وحدة الموضوع"، وأوصت بضرورة تتبع هذا الخط الفني وترسيخه في الأدب العربي، ومقاربته في ظل مناهج ونظريات التحليل التواصلي اللغوي الحديث وضرورة فتح أفق البحث باتجاه فن (ر.أ.ق.ج) على مواقع التواصل الاجتماعي المعاصرة، وخاصة موقع "تويتر" الذي يعزز رؤية تكثيف الرسالة الأدبية.// انتهى //14:35ت م0131