الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوبية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي أمس, بسفير جمهورية كوبا لدى المملكة أورلاند ريكيهو غوال.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة بين لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمان الكوبي لرفع مستوى التعاون البرلماني بينهما.حضر الاجتماع عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوبية بمجلس الشورى، ومستشار سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فرناندو دوكي غوميز.من جانب آخر اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى برئاسة المهندس محمد بن حامد النقادي أمس بسفير جمهورية المكسيك لدى المملكة ألفريدو ميراندا.وتطرق الاجتماع إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وأهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي.حضر الاجتماع عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية بمجلس الشورى، ومسؤول القسم الاقتصادي والتجاري لدى السفارة سانتياغو كورتيس.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط العلاقات والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //14:36ت م0132