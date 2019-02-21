أبها 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أمس، مكاتب المساجد والدعوة والإرشاد بمركزي بللسمر وبللحمر "70 كيلو مترا شمال مدينة أبها".واطلع الغامدي على سير العمل في المكاتب والبرامج والخطط الدعوية والتوعوية التي تنفذ لمنسوبي المساجد وللمواطنين.كما تفقد خلال زيارته لمكتب بللسمر مجموعة من الجوامع والمساجد ومنها الأثرية كجامع "المضفاة" الأثري.والتقى الغامدي خلال الجولة مديري وموظفي إدارات المساجد، وشدد على أهمية دور الخطباء والدعاة في إيصال رسالة الإسلام بوسطية واعتدال، بعيداً عن الغلو والتطرف، والاطلاع على احتياجات الإدارات والمكاتب التابعة للفرع لتسهيل آلية سير العمل وخدمة المراجع وسرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن الأعمال التفقدية التي وجه بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للوقوف على احتياجات بيوت الله وكل ما يتعلق بها.// انتهى //14:37ت م0133