بريدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية "مجتمعي" ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , توقيع ثلاثة اتفاقيات شراكة بين مؤسسة "مجتمعي" وبين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ، ومجموعة شركة إعلام القصيم "قناة القصيم" ومجموعة عقال.ووقعت الاتفاقية الأولى من جانب مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية "مجتمعي" ومثلها رئيسها التنفيذي مستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , مع إدارة تعليم القصيم ممثلة بمدير عام التعليم بالمنطقة عبدالله الركيان , حيث تهدف الإتفاقية إلى التأكيد على دور المؤسسات الحكومية والتطوعية بالقيام بأدوار من شأنها خدمة المجتمع المحلي والرقي به إلى أعلى المستويات ولما لإدارات التعليم ومدارسها كمؤسسات تربوية وتعليمية وما ترسخه من قيم وكفايات ومهارات أكاديمية.كما وقعت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة "مجتمعي" وبين مجموعة شركة إعلام القصيم "قناة القصيم" ومثلها الرئيس التنفيذي لقناة القصيم عبدالله العريني , وتهدف الاتفاقية إلى تسليط الضوء على أهم الفرص النوعية والمشاريع الاجتماعية والمساهمة في تطوير البرامج الثقافية والإعلامية بالمنطقة , وتقديم الخدمات والدورات التدريبية الإعلامية لشباب وشابات المنطقة الراغبين في الدخول للمجال الإعلامي ، وتسليط الضوء على جميع مبادرات مؤسسة (مجتمعي ) .ووقعت الاتفاقية الثالثة بين مؤسسة "مجتمعي" وبين مجموعة عقال ، ومثلها عضو مجلس الأمناء ، رئيس مجلس إدارة القصيم عبدالعزيز اللاحم , وتهدف المذكرة إلى البحث عن الفرص النوعية والمشاريع التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والتقنية ، والمساهمة في تطوير بيئة الاستثمار في مدينة بريدة ومنطقة القصيم ، وتقديم الخدمات والدورات التدريبية المتخصصة لشباب وفتيات المنطقة.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية العلم والتعلم كمرتكز أساس الذي ينتهي ببناء كل إنسان قادر على الإنتاج والتفاعل مع محيطه لخدمة دينه ووطنه ، باعتباره أداة الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان ، مؤكدا على أهمية مواكبة الإعلام لمراحل التطور والتنمية التي تشهدها المنطقة وضرورة تكاتف الجهات الإعلامية مع خطط الدولة في إبراز التنمية واحتياجات المواطن ، وما تقدمه الدولة من تنمية في جميع المجالات التي تخدم المواطن وتؤمن له حياة كريمة وأنها لا تألوا جهداً في تقديم كل ما يهدف إلى رعاية وتنمية شباب وشابات المملكة , وفقاً للرؤية الطموحة للمبادرة الوطنية التي تُعنى باستغلال الأفكار الريادية التجارية التي قد تكون فرصًا استثمارية جذابة للشباب من خلال الفرص المتاحة في الوطن والتي تتناغم مع رؤیة المملكة 2030 .ونوه سموه بما توفره الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من بيئة خصبة والتي لطالما بقيت داعمة لكافة القطاعات ومعززة لكل تنمية وتطوير مستمر , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.// انتهى //14:38ت م0134