نجران 16 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من دعم المشروعات التنموية كافة، وخاصة قطاع النقل، وتنفيذ تلك المشروعات لتكون وفق أعلى المقاييس، لينعم بها المواطن والمقيم.جاء ذلك خلال جولة سموه اليوم، على كوبري الجربة القديم، موجهاً بشكل عاجل باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة سالكيه.كما وجه سمو الأمير تركي بن هذلول الجهات المختصة بالمنطقة بإعداد تقرير فني عاجل عن سلامة الجسر، ومدى صلاحيته للاستخدام في الوقت الراهن حتى الانتهاء من الدراسات والإجراءات المتخذة، وما يرد من وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعيد بن عبدالله بن حموض.//انتهى//14:38ت م0135