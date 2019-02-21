محايل 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأدت جموع المصلين بمركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل عقب صلاة الظهر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرائد علي بن مبشر جابر المشايخ, أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي.وتقدم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي ورئيس مركز بحر أبو سكينه حمود بن ظافر الحقباني المصلين بالجامع الكبير الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير, لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته .// انتهى //14:39ت م0136