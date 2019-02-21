نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات بتعليم نجران، اليوم برنامج "إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية"، بمقر الإدارة بحضور27 متدربة.وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، وقدمته مشرفة التدريب بالإدارة، فاطمة القحطاني، مفهوم الحقيبة التدريبية، وأهميتها وأغراضها وخصائصها ومكوناتها، وأنواع وخطوات ومراحل تصميمها، ومعايير بناء الأنشطة التدريبية، وأساليب التدريب وأدوات التقويم وتطوير الحقيبة التدريبية ونقدها، وقامت المتدربات بتطبيقات عملية لإعداد حقائب تدريبية وخرائط ذهنية لها.// انتهى //14:40ت م0138