أبها16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد أمس سباقها السنوي “اختراق الضاحية الـ "11 بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي, ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي، حيث أقيم السباق على طريق المدينة الجامعية بأبها، بمسافة 6 كلم وذلك بمشاركة 341 متسابقا من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بها.وأوضح مدير الجامعة في كلمة خلال تتويج الفائزين, أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعزز من تواجد الجامعة في منافسات الاتحاد السعودي الرياضي للجامعات.من جهته أكد رئيس الاتحاد الرياضي, أهمية الرياضة في الجامعات والتي تعتمد بشكل رئيس على المسابقات والمنافسات والنشاط البدني، مؤكدًا على أن ما تقوم به جامعة الملك خالد من خلال هذا السباق يعد من أهم ما يعزز رؤية الاتحاد الذي يسعى إلى رفع المستوى اللياقي والبدني في المجتمع.وفي نهاية السباق كرّم السلمي, العشرة الأوائل من المتسابقين فئة الطلاب حيث حصل على المركز الأول حميد الحارثي، والثاني حمزة وليد، والثالث ريان وليد، فيما حصل على المركز الرابع عمر موسى، والخامس ماجد قصي، وفي المركز السادس عبدالمجيد أحمد، كذلك السابع حمدي كون، والثامن راشد المالكي، والتاسع توفيق المالكي، وجاء في المركز العاشر عبدالله عسيري.وحصل على المركز الأول من فئة أعضاء هيئة التدريس ماهر سعيد، والمركز الثاني محمد عبدالباسط، وجاء في المركز الثالث عادل آل عبيد، وكذلك عبدالله المنهالي في المركز الرابع، والخامس يحيى عسيري، والسادس محمد فرحان، وحصل على المركز السابع آخر الفائزين من هذه الفئة سراياس تكاري.كذلك توج بالمركز الأول من فئة موظفي الجامعة عبدالله عمر، وجاء في المركز الثاني حسين السعدي، والثالث حسن الأسمري، أيضًا حقق المركز الرابع أحمد محمد، والخامس إبراهيم محمد، وفي المركز السادس أحمد إبراهيم، والسابع علي طحيطح.// انتهى //14:40ت م0139