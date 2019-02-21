أبها 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واسأسفرت نتائج مسابقة "فرسان التعليم" التي أقيمت مساء أمس, بين فريقي تعليم منطقة عسير وتعليم الأحساء، بتنظيم من قناة "عين" التابعة لوزارة التعليم، عن فوز الأول وتأهله للمرحلة الثانية من المسابقة، حيث تلقى المشاركون أثناء المنافسة اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ثمن من خلاله فكرة الفعالية، وحفز الطلاب.من جهته هنأ مدير عام التعليم بعسير جلوي آل كركمان فرسان المسابقة بمناسبة فوزهم مقدما شكره للإدارات والمدارس والمكاتب التي كانت خلف هذا الإنجاز، مؤكدا أنه يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات المنطقة على المستويين المحلي والدولي.يذكر أن "مسابقة فرسان التعليم" تشهد منافسة بين 16 إدارة تعليمية على مستوى المملكة عبر عدة مراحل في مجالات علمية وثقافية متنوعة، ومثل تعليم عسير كلا من سعيد سفر آل شيبان، وعبدالله محمد القحطاني من ثانوية الملك خالد، ومحمد عبدالله الشهري من ثانوية المملكة.// انتهى //14:41ت م0141