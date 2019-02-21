أبها 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل زراعة ما يزيد على 3 ملايين زهرة في عدد من طرقات وميادين مدينة أبها.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قامت بزراعة نحو 3.433.750 مليون زهرة موسمية متنوعة في مواقع مختلفة بمدينة أبها منها دوار المطار و طريق الملك عبدالعزيز و طريق الملك فهد والجزر الوسطية لعدد من الطرق الرئيسيّة والحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى استكمال عمل سجادة من الزهور بالممشى المجاور لشارع الفن من خلال استغلال المساحة المفتوحة والعمل على تحسينها وتجميلها بالأزهار الجاذبة.وأشار الحميدي إلى أنه تم كذلك الانتهاء من زراعة عدد من المسطحات الخضراء الجاهزة بمساحة قدرت بـ 25 ألف م2، إضافة إلى أعمال التركيب لشبكات الري الحديثة بطول 2000 م2، شملت حديقة "الأمل" بحي النميص و حديقة "الجبل" بحي الخالدية.// انتهى //14:42ت م0142