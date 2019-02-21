الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم العلاج لمرضى ومصابي العيون في الداخل اليمني, حيث تم علاج 180 حالة مرضية تنوعت إصاباتهم في مقدمة العين أو الشبكية في محافظتي عدن والمكلا.وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم, أنه امتدادًا للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن وقع عقد طبي لعلاج مرضى ومصابي العيون في يناير 2019 م ليستفيد منه 500 مريض ومصاب يمني بمبلغ وقدره 500.000 ألف دولار أمريكي.وأضاف أن العلاج ما زال يُقدم لمختلف الحالات، خدمة لجميع أفراد المجتمع اليمني للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي تمر بهم.// انتهى //14:44ت م0143