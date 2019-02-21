القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين جِبْرِيل الرجوب، الذي يزور القاهرة حاليًا.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، في تصريح له اليوم بأن اللقاء شهد نقاشاً موسعاً حول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، ومستجدات ملف المصالحة والأوضاع في قطاع غزة، مع استعراض أبعاد الضغوط المختلفة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني، بما في ذلك حجز عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.وأوضح المتحدث أن "أبو الغيط" أكد في هذا الصدد الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية خلال هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن وحدة الصف الفلسطيني هي عنصر قوة رئيسي في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي.وجدد الأمين العام للجامعة العربية خلال الاجتماع التشديد على المساندة الكاملة للجامعة العربية للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية في نضالهما من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف عفيفي أن المسؤول الفلسطيني أعرب عن تطلعه أن تشهد القمم والاجتماعات الوزارية المقبلة للجامعة العربية استمرار التأكيد القوي على مساندة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد ضغوط الطرف الإسرائيلي وأطراف خارجية أخرى للتأثير على إرادة الشعب الفلسطيني.// انتهى //14:44ت م0144