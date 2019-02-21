ثقافي / أمانة العاصمة المقدسة توقع مذكرة تفاهم مع المجمع اللغوي
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
مكة المكرمة في 16 جماد الآخر 1440 ه الموافق 21 فبراير 2019 م واس
وقع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم مع رئيس مجلس أمناء المجمع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مذكرة تفاهم مع مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة.
وتتضمن المذكرة التدريب في المجال اللغوي والإعلامي وتأهيل الكفاءات العلمية والتطوير والاستشارات وتقديم المبادرات والتعاون المشترك في إيجاد مانحين وداعمين للبرامج المشتركة واستثمار الموارد الذاتية لكلا الطرفين .
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15:39ت م
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