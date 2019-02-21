مكة المكرمة في 16 جماد الآخر 1440 ه الموافق 21 فبراير 2019 م واسوقع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم مع رئيس مجلس أمناء المجمع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مذكرة تفاهم مع مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة.وتتضمن المذكرة التدريب في المجال اللغوي والإعلامي وتأهيل الكفاءات العلمية والتطوير والاستشارات وتقديم المبادرات والتعاون المشترك في إيجاد مانحين وداعمين للبرامج المشتركة واستثمار الموارد الذاتية لكلا الطرفين .// انتهى //15:39ت م0186