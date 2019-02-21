لندن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسواصلت قوات نظام الأسد استهداف مواقع تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت ليلة أمس أماكن في قرية حصرايا بريف حماة الشمالي، وأماكن في كفرزيتا ومحيط الأربعين والزكاة ولحايا بالريف ذاته، ما أسفر عن مصرع مواطنة وسقوط جرحى.وأشار البيان إلى أن قوات النظام استهدفت اليوم الريف الإدلبي، ومناطق في كل من كفرنبل وأطراف حيش ومعصران والهبيط وخان السبل وبسقلا بالقطاع الجنوبي من إدلب، فيما استهدفت فصائل مسلحة مواقع لقوات النظام في محور كتف حسون بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.// انتهى //15:39ت م0187