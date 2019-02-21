المنامة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,404.84 بانخفاض قدره 0.45 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 819.95 بانخفاض قدره 0.11 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 7 مليون و476 ألف و76 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و568 ألف و728 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 158 صفقة.// انتهى //15:57ت م0188