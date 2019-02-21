الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية, تقام يوم الأحد 19 / 6 / 1440هـ التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية للرجال والنساء في نسختها الثامنة لهذا العام 1440هـ , وتستمر خمسة أيام بمقر التصفيات النهائية بفندق تيارا بالرياض.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة المقدم الدكتور فهد القحطاني, أن المسابقة تأتي تأكيداً لاهتمام وزارة الداخلية بجانب الإرشاد والتوجيه والارتقاء بمستوى رجل الأمن إضافة إعانة منسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية على حفظ وتجويد علماً وعملاً وتعزيز الجانب الإيماني و تقوية الرقابة لدى رجال الأمن.وتم تقسيم المشاركين في المسابقة إلى خمسة فروع -الرجال- (الفرع الأول: حفظ القرآن كاملاً مع الترتيل والتجويد, الفرع الثاني: حفظ خمسة عشر جزءاً مع الترتيل والتجويد, الفرع الثالث: حفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد, الفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد, الفرع الخامس: حفظ جزأين مع الترتيل والتجويد)فيما تم تقسيم المشاركين -النساء- في المسابقة إلى أربعة فروع ( الفرع الأول: حفظ خمسة عشر ,, جزء مع الترتيل والتجويد, الفرع الثاني: حفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد, الفرع الثالث: حفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد, الفرع الرابع: حفظ جزأين مع الترتيل والتجويد ).وبين المقدم القحطاني, أن التصفيات الأولية للمسابقة كانت قد أقيمت في جميع مناطق المملكة في 7 / 5 / 1440 هـ عن طريق لجان التحكيم الأولية المشكلة من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمناطق، وبعد إجراء التصفيات الأولية قامت اللجان الفرعية في كل منطقة بترشيح الأوائل الفائزين من كل فرع أمام لجنة التحكيم الرئيسية بمدينة الرياض.وبلغ عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية لهذا العام 1440هـ (85) متسابقاً، منهم 61 الرجال, و 24 من النساء من جميع مناطق المملكة وعلى مستوى فروع المسابقة، حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فرع وتكريمهم من راعي الجائزة في الحفل الختامي ، وفق عدد من الاشتراطات منها جودة الحفظ وحسن الأداء والتجويد.مما يذكر أن مجموع قيمة جوائز المسابقة نحو (700000 ألف ريال) موزعة على 9 فروع للرجال والنساء.// انتهى //15:58ت م0189