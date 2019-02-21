مكة المكرمة في 16 جماد الآخر 1440 ه الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظم مكتب تعليم غرب مكة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلا في الابتدائية الخامسة والثلاثين بعد المائة , اليوم مسرحية تعليمية بعنوان " في مدينة لغة الضاد " بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي ومديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري ومديرة مكتب تعليم غرب مكة المكرمة جميلة المعطاني ورئيسة قسم الصفوف الأولية حنان الجودي وقائدة المدرسة مرفت البخاري ونخبة من رائدات التعليم بمكة .وهدف المسرحية إلى التعريف بمسرحة المناهج من خلال عرض ظواهر إملائية كتابية تدعو إلى غرس القيم من خلال المسرحية التعليمية وكذلك المساعدة في تبسيط المادة العلمية مع غرس الثقة بالنفس والجرأة في مواجهة الجمهوروتضمنت المسرحية التعليمية تفعيل الشراكة المجتمعية لتحليل الناشئة في لغة القرآن الكريم والتعريف بكيفية تطبيق عناصر المسرح علاوة على التطبيق العملي لمسرحة المناهج كما تم تدريب المعلمات على كيفية عرض مسرحية مقننة .// انتهى //15:58ت م0190