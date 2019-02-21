جيزان 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنفذ مركز التنمية الاجتماعية بجازان ممثلاً في وحدة التطوع، أمس، برنامجاً تدريبياً بعنون " كيف أعزز في الطفل روح التطوع "، وذلك بمدارس أجيال جازان بقرية الظبية التابعة لمحافظة صبيا.وهدف البرنامج، الذي قدمته كلا من هند معافا وخديجة شولان، إلى تعريف المشاركات بمفهوم التطوع والتحليل النفسي للأطفال المتطوعين وفوائد التطوع وطرق تشحيع الطفل للتطوع وتعزيز ثقافة التطوع للاطفال .وفي ختام البرنامح وزعت الهدايا والشهادات على الطلاب المشاركين.// انتهى //15:58ت م0191