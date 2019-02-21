المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسوقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس عقد خدمات الإشراف الأكاديمي لبرنامج الدراسات العليا بكليات الخليج الأهلية للعلوم الإدارية والإنسانية بحفر الباطن، حيث مثل الجامعة وكيلها للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد بن فاروق عداس ومثل كليات الخليج عميدها الدكتور محمد بن ظافر الدوسري.ويهدف العقد الذي تُشرف عليه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إلى تحقيق رسالة وأهداف الجامعة المشتملة على نشر العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي والخارجي والتبادل المعرفي بين الطرفين.وسيمنح توقيع عقد الإشراف الأكاديمي كليات الخليج الأهلية للعلوم الإدارية والإنسانية بحفر الباطن إمكانية تنفيذ البرامج المضمنة في العقد وفق شروط ومعايير الجودة في الجامعة المتعلقة بشروط القبول وشروط ومعايير أعضاء هيئة التدريس وكذلك الاستفادة من إمكانات الجامعة الإسلامية من القيادات الأكاديمية العليا والخبرات العملية والاستشارات الفنية، وكذلك تطوير العملية التعليمية والأكاديمية وبرامج الدراسات العليا في تخصصات الأنظمة والاقتصاد الإسلامي والمناهج وطرق التدريس والإدارة التربوية، مما سيضيف للكليات خدمات في الجوانب الأكاديمية والعلمية والبحثية، ويوسع دائرة التعاون بين الطرفين.// انتهى //16:05ت م0195