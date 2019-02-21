إسلام آباد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.52 % أي ما يعادل 208 نقاط، وأقفل عند مستوى 40070 نقطة.وبلغ حجم التداول 76297540 سهماً نفذت في 319 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 108 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 181 شركة، واستقرت قيمة أسهم 30 شركة.وسيطرت أسهم شركات الطاقة وإمدادات الكهرباء والأسمنت والمواد الكيميائية والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:06ت م0196