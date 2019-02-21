الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسبدأت جامعة الأمير سلطان في تطبيق مقرر العمل الخيري التنموي الاستراتيجي بفرعي البنين والبنات في الفصل الدراسي الحالي، وذلك بعد نجاحه في الفصول الماضية بفرعي البنين والبنات كل على حدة.ويأتي المقرر، الذي يعد أول برنامج أكاديمي تطبيقي من نوعه في المملكة والمنطقة، ضمن مساعي الجامعة الرامية إلى الإسهام الفعال في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بتعزيز العمل الخيري التنموي ضمن رؤية المملكة 2030.وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالجامعة مؤسس ومدير البرنامج الدكتور يزيد بن محمد الفاخري، أن البرنامج يهدف إلى تطوير مفاهيم العمل الخيري والاجتماعي لدى الطلبة وزيادة وعيهم بأهميته ودوره في تنمية المجتمع، إضافة إلى تنمية حسهم الاجتماعي وتعزيز روح المبادرة لديهم واتخاذ القرار فيما يتعلق بخدمة مجتمعهم وما يعود عليه بالنفع.وأضاف: كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة العمل التطوعي الخيري ودوره الإستراتيجي في التنمية على أسس علمية أكاديمية، وتأهيل خريجين قادرين على قيادة هذا القطاع الذي يحتل تطويره وزيادة عائداته التنموية موقعاً مركزياً في رؤية المملكة 2030.وبين أن المقرر بدأ مع مطلع هذا العام، وفي نهاية الفصل الدراسي الحالي "شهر مايو 2019" سيختار طلبة الدفعة الحالية بالمقرر "جمعيتين" غير ربحيتين ليتم التبرع لهما وفق معايير محددة بمبلغ 40.000 دولار، مقدمة من خالد الجفالي وحرمه ألفت المطلق ومؤسسة الملك خالد الخيرية، وهي منحة مالية تقدم للمنظمات لتنفيذ مشاريع تنموية تستهدف الفئات محدودة الدخل بالمجتمع وذلك لايجاد سبل معيشة تحقق لهم دخلاً ومستوى معيشياً أفضل.وأشار إلى أن البرنامج، الذي تم إدراجه ضمن المواد الاختيارية بكلية إدارة الأعمال، إذ يختص بالتسويق للمنظمات غير الربحية، استقطب بداية هذا الفصل عدداً من المختصين للحديث مع الطلبة حول جوانب متعلقة بالمجال، من بينهم مدير برنامج الإستثمار الاجتماعي بمؤسسة الملك خالد الخيرية محمد الغفري، إذ تحدث عن المبادئ التوجيهية لمنح تكافؤ الفرص وعن برنامج الاستثمار الاجتماعي.//انتهى//16:12ت م0198