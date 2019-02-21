العلا 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسشاركت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا - حفظه الله - , خلال زيارة سموه الرسمية لنيودلهي بالهند , ، إذ تعكس الزيارة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز علاقاتها مع الشرق والغرب، كما تمثل هذه العلاقات الدولية المتوازنة ركيزة أساسية في التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو تحقيق أهدافها الطموحة ضمن رؤية 2030 .ولطالما كانت الهند والمملكة العربية السعودية شريكتين تجاريتين، لهما مصالح إستراتيجية مشتركة، حيث تمثل المملكة المصدر الرئيسي للطاقة في الهند، وتحرص على توسيع العلاقات عبر مختلف القطاعات الجديدة والنامية .وخلال زيارتها ناقشت الهيئة الملكية مع الجانب الهندي جهودها التنموية في محافظة العلا وبحث مجالات التعاون المتعلقة بالتبادل الثقافي، والطبيعة والسياحة البيئية، والحفاظ على التراث والزراعة .وخلال الملتقى قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني: "تمثل زيارتنا لنيودلهي فرصة رائعة لدعوة العالم لمشاركة جهودنا في حماية التراث الطبيعي ومشاركة التراث الثقافي الغني في العلا , فالعلا تمثل رحلة عبر الزمن تخاطب الحواس وتتجاوز الحدود، ويمثل وجودنا هنا اليوم شهادة على روح التبادل الثقافي والتعاون الدولي فيما بين المملكة والهند."ومع ثرائها بتاريخ كبير من التبادل التجاري والثقافي بين الحضارات، توفر العلا للمستثمرين وخبراء الآثار والفنون والثقافة والمستكشفين من الهند الفرصة لاكتشاف الكنوز الثقافية والأسرار الخفية والاحتفاء بها.وتقع محافظة العلا في شمال غرب المملكة، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الكنوز الأثرية والمدن القديمة، مع أدلة على الحضارات الرئيسة بما في ذلك على وجه الخصوص حضارة الممالك الدادانية واللحيانية والنبطية.ويعدّ موقع الحِجر أول موقع في المملكة العربية السعودية يتم إدراجه ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وقد شكل العاصمة الجنوبية للأنباط، الذين اتخذوا منه مكانًا لدفن النخبة من موتاهم، حيث عمل الفنانون في ذلك الزمان على حفر قرابة 111 مدفناً ضخماً وقاموا بتزيين 94 منها، وفقا لمنظمة اليونسكو.وفي 10 فبراير الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أطلقت الهيئة الملكية رؤيتها للتطوير المسؤول للعلا بهدف تحويلها إلى وجهة عالمية للتراث ترتكز على التراث الطبيعي والثقافي الفريد في المنطقة، وفي إطار هذا الالتزام بالتنمية المسؤولة والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي في العلا، أعلنت الهيئة الملكية عن تحديد وادي شرعان كمحمية طبيعية، وتطوير منتجع فاخر باسم منتجع شرعان، الذي سيقوم بتصميمه المهندس المعماري الفرنسي الشهير جون نوفيل، حيث سيقوم بنحت المنتجع في التكوينات الصخرية الطبيعية في العلا ليكون جزءًا من هذه الطبيعة الساحرة.كما أعلنت الهيئة الملكية عن خططها لإنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر العربي، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم مخصص لهذا النوع من القطط الكبيرة المهددة بخطر الانقراض، ومع انطلاق هذه المبادرات تحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا على التزامها بالتميز واعتماد أفضل الممارسات، والعمل مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة في جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات ذات الصلة، كما تواصل برنامجها للمسح الأثري والكشف عن أسرار التاريخ في محافظة العلا.وسيسهم هذا العمل في إنشاء مركز عالمي للتميز لتبادل المعرفة والبحوث في مجالات التراث وعلم الآثار وأحدث أساليب الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي .// انتهى //17:19ت م0213