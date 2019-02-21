الأحساء 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسعقدت لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء، أمس لقائها الأول برئاسة رئيسة اللجنة إلهام اليوسف، بحضور ومشاركة عدداً من سيدات ورائدات الأعمال وصاحبات المراكز النسائية بالأحساء، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالأحساء.واستعرض اللقاء رؤية ورسالة وأهداف اللجنة إضافة إلى أهم مشاريع وإنجازات اللجنة للعام الماضي 2018م وأهم مشروعاتها وبرامجها للعام الجاري 2019م، كما ناقش اللقاء فرص زيادة عدد البرامج التدريبية والتأهيلية النسائية التطوعية المجانية في عدة مجالات منها الإكسسوار، والتجميل، والتصميم، وتصفيف الشعر.// انتهى //17:26ت م0215