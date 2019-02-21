جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت منظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة اليوم، محاضرة فكرية بعنوان "الدبلوماسية العامة وتأثير القوة الناعمة وتعزيز الصورة الذهنية"، ضمن جرعات فكرية شهرية، بتوجيه من معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وحضور عدد من المندوبين الدائمين في المنظمة ، وأعضاء بالسلك الدبلوماسي في جدة ، ومنسوبي الأمانة العامة للمنظمة.وركّزت المحاضرة التي أدارها المدير في إدارة شؤون فلسطين والقدس بالأمانة العامة للمنظمة السفير علي قوطالي، وقدّمها الدبلوماسي السعودي وكيل وزارة الشؤون الخارجية والكاتب والمفكر الدكتور سعود كاتب, على استذكار ما كتبه المُحاضر على صفحات جريدة المدينة السعودية في العام 2016م ، حين قال " إنه عندما نخفي وجهنا سيرسمه الآخر كما يشاء" ، مشيداً بالتجربة السعودية الجديدة نحو إظهار جوانب المملكة المُشرقة للعالم ، بوصفها إماطة إيجابية عما يجهله العالم من تنوع تزخر به البلاد .ولفت الدكتور كاتب إلى أن أوجه القوة الناعمة تختلف بشكل كبير بين الأفلام السينمائية إلى المطبخ، وأن دوراً كبيراً تقوم به الدبلوماسية العامة التي تستند بصورة أساسية إلى الصورة الإعلامية في العالم، مشيراً إلى اهتزاز عرش الصحافة التقليدية ، وظهور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن ثورة الهاتف الجوّال.وقدّم صورة مفصّلة للدبلوماسية العامة والقوة الناعمة ضمن عرض مصوّر ، في طريقة بدت جديدة ومشوّقة خرجت عن إطار الإلقاء التقليدي للمحاضرات.وفي تقديمه شدّد معالي الدكتور العثيمين على أن هذا النوع من المحاضرات ، يهدف إلى إثراء الحضور بالمعرفة ، مشيراً في الوقت ذاته إلى انعقاد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة في مطلع فبراير الحالي ، والذي شكلت فعالياته شكلاً من أشكال القوة الناعمة التي عبرت بطرق غير تقليدية عن الواقع المتنوع للعالم الإسلامي، الذي يختلف عن الصورة المشوّهة ، التي تحاول بعض الجهات إلصاقها بالدين الإسلامي الحنيف.// انتهى //17:28ت م0216