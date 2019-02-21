الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسعقد فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالرياض، لقاءً وظيفيًا، للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، في تخصص الهندسة الميكانيكية، حيث شهد اللقاء إقامة برامج تدريبية في مجال الإرشاد المهني.وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها "هدف"، بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتدادًا لبرامج توظيف سابقة، عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية، وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.الجدير بالذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قد أطلق مبادرة لتحويل فروعه في جميع مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.وقد شرعت فروع "هدف" الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، بتطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة، لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.// انتهى //17:28ت م0218