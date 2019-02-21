الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسحقق منتخب القوات الجوية بطولة كرة القدم لدورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة بفوزه أمس على منتخب القوات البرية بنتيجة ( 0/1) سجله اللاعب عبدالله العبدالله عند الدقيقة 24 من زمن المباراة التي أقيمت بملعب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.وتوج قائد المنطقة الغربية اللواء الركن عبدالله بن علي الطويلعي, منتخب القوات الجوية بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال منتخب القوات البرية الميداليات الفضية بحصوله على المركز الثاني ، وجاء منتخب الحرس الملكي في المركز الثالث والميداليات البرونزية ، إضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة الفنية وحكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة.وفِي منافسات التايكوندو حقق منتخب القوات البرية المركز الأول في الترتيب العام للمنافسات التي أقيمت على الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة .وحلت القوات الجوية في المركز الثاني، تلتها القوات البحرية في المركز الثالث، بعد منافسات قوية استمرت لثلاثة أيام.وكرم رئيس هيئة عمليات القوات البحرية المكلف اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري الفائزين بالبطولة ،كما تم تكريم حكام البطولة.// انتهى //17:28ت م0219