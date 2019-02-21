سياسي / رئيسة وزراء بريطانيا تُجري مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية حول بريكست
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
لندن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر لبحث الجهود المبذولة لحل مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بصورة منظمة ومتفق عليها.
وأوضح بيان مشترك من الجانبين "أن المباحثات كانت بناءة، وحث الطرفان على الاستمرار في البحث عن خيارات وحلول حول مسألة الخروج بروح إيجابية.
ولفت البيان إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبية على عقد جولة أخرى من المباحثات قبل نهاية الشهر الجاري.
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17:38ت م
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