لندن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر لبحث الجهود المبذولة لحل مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بصورة منظمة ومتفق عليها.وأوضح بيان مشترك من الجانبين "أن المباحثات كانت بناءة، وحث الطرفان على الاستمرار في البحث عن خيارات وحلول حول مسألة الخروج بروح إيجابية.ولفت البيان إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبية على عقد جولة أخرى من المباحثات قبل نهاية الشهر الجاري.// انتهى //17:38ت م0221