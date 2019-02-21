طرابلس 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأكد المجلس الرئاسي الليبي حرصه على حقن الدماء بالمنطقة الجنوبية وعدم حدوث أي صدام، أو مواجهات بين المواطنين مهما كان الخلاف.وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي للحكومة محمد السلاك، خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن أمن واستقرار المواطنين بالجنوب، أسمى من أي تجاذبات سياسية، مؤكدًا تشديد رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج على ضرورة إبعاد المنشآت المدنية عن أية عمليات عسكرية، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، مع التأكيد مجددًا على الأهداف المشتركة، التي على رأسها محاربة الإرهاب، والتطرف، والجريمة المنظمة، والمرتزقة القادمين من خارج الحدود، داعيًا إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الأخطار.وفيما يتعلق بمنظومة الرقم الوطني وقاعدة البيانات، أوضح السلاك، أن رئيس المجلس الرئاسي، أصدر تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أمور فنية، والتأكد من سلامة المنظومة وقاعدة البيانات، لما يمثله هذا الأمر من أهمية وتأثير على الأمن القومي للبلاد.وبشأن اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها رئيس المجلس، على هامش مؤتمر ميونخ، نقل السلاك، إعراب رئيس المجلس الرئاسي عن ارتياحه لما خلصت إليه اللقاءات، التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين الدوليين السياسيين والعسكريين، والتي تطرقت إلى أهم الملفات، وسُبل حلحلتها والدعم الدولي الكامل لحكومة الوفاق، لإنجاز استحقاقاتها، وضرورة تناغم الموقف الدولي حول ليبيا، والإسهام الفعلي في دفع العملية السياسية إلى الأمام.// انتهى //17:38ت م0222