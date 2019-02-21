القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسوقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اليوم، اتفاقية منحة لتنمية وتطوير ريادة الأعمال بقيمة 80 مليون جنيه.وتتضمن المنحة دعم تمكين رواد الأعمال أصحاب الأفكار البحثية والمبتكرة، وخاصة من الشباب والمرأة، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية وهي: الأعمال الزراعية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية للحرف اليدوية والفنية.وفي جانب آخر، أكد البنك الأفريقي للتنمية، في تقرير أعلن تفاصيله اليوم خلال مؤتمر صحفي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن مصر حقّقت عدة طفرات اقتصادية، أهمها التحول لمركز إقليمي للطاقة، وتجاوز طاقتها الإنتاجية للكهرباء حاجز 45 جيجاوات، أي ما يعادل خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة بأفريقيا، متوقعًا استمرار النجاحات في هذا القطاع.وذكر التقرير أن بنك التنمية الأفريقي شارك في تمويل أكثر من 100 مشروع في مصر، وخلال العقد الماضي فقط وافق على المشاركة في تمويل 42 مشروعًا، بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار، منوهًا بأن محفظة البنك في مصر تبلغ حاليًا نحو ثلاثة مليارات دولار، موزعة على 31 مشروعًا، من أهمها دعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.// انتهى //17:39ت م0224