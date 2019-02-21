جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسشهد معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز , الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، اليوم حفل تكريم المتقاعدين البالغ عددهم 167 ، ما بين أعضاء هيئة تدريس وموظفين وموظفات , وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.وأكد وكيل الجامعة رئيس اللجنة الإشرافية لتكريم المتقاعدين الدكتور عبدالله مهرجي ، حرص الجامعة سنوياً على تكريم المتقاعدين والمتقاعدات, تقديراً لما قدموه خلال سنوات العمل من أدوار جليلة في نهضة الجامعة ونجاح المسيرة العلمية والتعليمية في هذا الصرح الشامخ.من جانبه ألقى الدكتور محمد حريري, كلمة المتقاعدين أشار فيها إلى أنه بعد رحلة امتدت عشرات السنوات ، خاضوا فيها غمار العمل الميداني والأكاديمي والإداري لخدمة جامعتهم الحبيبة، حيث بدأت هذه الجامعة عند تأسيسها في غمار العملية التعليمية الجامعية بإمكانيات قليلة، ولكن بعزم الرجال وجهد المخلصين وضعت الجامعة نفسها في مصاف مقدمة الجامعات, ليست السعودية والعربية بل العالمية المرموقة، حاثاً أعضاء هيئة التدريس والإداريين ممن التحقوا بالعمل في هذه الجامعة، بأن يضعوا الجامعة أمانة في أعناقهم وأن لايبخلوا عليها بأي جهد وعمل في تطويرها.وطالب الدكتور حريري زملائه المحتفى بهم, أن يواصلوا ماكانوا عليه من أجل الوطن والمجتمع, بالاستفادة من خبراتهم السابقة وتقديمها للأجيال الجديدة والقادمة وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم بما لديهم من خبرات, مع الاستمتاع في قضاء أوقات فراغهم في ممارسة هواياتهم المختلفة.بدوره وصف الدكتور اليوبي, الاحتفال بلمسة وفاء لمن أخلصوا للجامعة ورفعوا رايتها, و أن الجامعة لا تنسى أبناءها أبداً ودائماً ما تسعى إلى تجديد العهد لأبنائها الذين أمضوا سنوات من حياتهم في خدمتها وخدمة الوطن, حتى نهضت وتبوأت مكانة لائقة بين جامعات المملكة على الصعيدين المحلي والعالمي ، مشيراً إلى أن هذا التقاعد لن يكون هو الفصل الأخير والنهائي مع الجامعة، مبديا سعادته واستعداده على التواصل المستمر بين الجامعة والمتقاعدين بما يصب في مصلحة الوطن والمجتمع.وشهد الحفل في ختامه عرضاً وثائقياً بعنوان "الوفاء",وتكريم المتقاعدين.// انتهى //17:44ت م0225