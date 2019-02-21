الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستتواصل غدًا الجمعة منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسيكون الموعد غدا مع ثلاث مباريات تجمع التعاون والباطن، والقادسية والشباب، والوحدة وأحد .وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية يحل الباطن في المركز الثالث عشر ضيفًا على التعاون صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويواجه القادسية الشباب على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ويملك القادسية 23 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما جمع الشباب 37 نقطة يحتل بهم المركز الثالث .ويواجه الوحدة فريق أحد على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ولدى الوحدة 31 نقطة في المركز السادس ، فيما يحتل أحد المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة .وستختتم الجولة بعد غد السبت بمواجهتين الأولى تجمع الرائد صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة، بالفيصلي صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية .وسيكون ختام مباريات الجولة بين النصر والفيحاء ، وسيدخل النصر المباراة برصيد 43 نقطة في المركز الثاني ، وفريق الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة .// انتهى //18:36ت م0242