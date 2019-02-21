الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسانطلقت مبادرة "تالة” للمرأة، التي أتت ثمرة للتعاون بين لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة واللجنة النسائية في إمارة منطقة الرياض وجامعة الملك سعود ممثلة بلجنة التنمية الأسرية، التي تتولى الجانب التنفيذي بالمبادرة لتفعيل دورها في دعم وتعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة وفي محيط مجتمعها بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافي والصحي والاقتصادي والقانوني من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والمشاريع والأنشطة المتنوعة لتحقيق الهدف المنشود في جميع المحافظات.وبدأت الفعاليات بمبادرة "اصنعي تميزك"، التي تم تفعيلها في مدرسة أشيقر المتوسطة والثانوية في محافظة "أشيقر" ، وتأتي هذه المبادرة في ظل وجود العديد من الفتيات اللاتي لم يحالفهن الحظ للالتحاق بالدراسة الجامعية وأصبحن يعيشن في فراغ وانخفاض لمستوى الطموح وغياب للرؤية الواضحة لمستقبل مزهر لهم ، حيث تسعى المبادرة عن طريق مجموعة من الدورات التدريبية لتنمية وتعزيز مهارات النجاح الشخصي لدى الفتيات المشاركات في البرنامج التدريبي، من خلال تزويدهن بالمعلومات والاتجاهات والمهارات التي ترفع من مستوى أدائهن الشخصي، وتساعدهن على اكتشاف ذواتهن وتحديد أهدافهن الحياتية ورسم خطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف، وذلك لإعادة إحياء الطموح والرغبة في تحقيق مستقبل مشرق لدى هؤلاء الفتيات.تلاها مشروع " لا تتأخري"، الذي نفذ في مركز التنمية الاجتماعية باليمامة في مدينة الخرج، وهي حملة توعوية عن سرطان عنق الرحم هدفها الأساسي الوصول إلى أكبر شريحة من النساء والفتيات وتوعيتهن بمحاضرة تثقيفية عن هذا المرض للحفاظ على حياتهن، حيث يجهل الكثير من النساء بأن هناك طرق للكشف المبكر، وتأتي هذه الحملة تزامنا مع فبراير شهر التوعية بالسرطان.يذكر أن روزنامة الفعاليات بمبادرة تالة تتضمن أكثر من 9 مبادرات ومشاريع تغطي الكثير من الجوانب التثقيفية التي تحتاجها المرأة، وتسهم بشكل مباشر في دعمها واستقرارها.وأوضحت رئيسة لجنة المرأة الدكتورة لانا بن سعيد أن مبادرة "تالة" للمرأة انطلقت لتحقيق أحد أهداف لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة، وهو تقديم الدعم المتكامل للمرأة السعودية في جميع مناطق المملكة من خلال تمكينها وتعزيز مكانتها وزيادة وعيها وبناء قدراتها في مواجهة التحديات بما يضمن استدامة استقراراها الأسري ونموها الاقتصادي والمعرفي للارتقاء بجودة الحياة، حيث يختصر مسمى هذه المبادرة معانٍ نتطلع في اللجنة لتحقيقها وهي "التمكين، الأصالة، اللحمة، التنمية" بما يتوائم مع رؤية المملكة الطموحة 2030.وبينت أن المبادرة جاءت نتيجة شراكة استراتيجية بين لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة و اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض ولجنة مشروع تنمية الأسرة بجامعة الملك سعود، التي تحتوي على العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والحقوقية، وستنفذ بقية الفعاليات تباعاً في محافظات منطقة الرياض على مدار هذا العام حسب خطة الفعاليات، ومن ثم ستنطلق بشراكات استراتيجية أخرى في باقي مناطق المملكة.// انتهى //18:37ت م0243