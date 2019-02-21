تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واسافتتح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم, معرض الإرشاد التعليمي المهني في ثانوية أسامة بن زيد، والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم تبوك, ويستهدفطلاب المرحلة الثانوية، لتعريفهم بالمجالات المتاحة لهم بعد مرحلة الثانوية، لتكملة المسيرة التعليمية والتهيئة المهنية لهم.و شارك في المعرض العديد من الجهات التعليمية والمهنية مثل: جامعة تبوك والكلية التقنية، ولواء الملك فهد الثامن ووحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة ومجموعة طيران قوات الجيش البريةو معهد سلاح المدرعات، والمعهد الثانوي الصناعي، وكلية الغد الدولية الصحية، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، و جامعة الأمير فهد بن سلطان، وشركة تبوك للصناعات الدوائية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) وشركة إسترا والشركة السعودية للكهرباء.وبعد افتتاح المعرض تجول مدير التعليم وضيوف المعرض بأركان وأجنحة الجهات المشاركة، بعدها كرم مدير التعليم الجهات المشاركة في المعرض.وقد أدلى مدير التعليم بتصريح قال فيه: سعدت اليوم بحضور هذا المعرض الذي يهدف إلى مساعدة الطلاب على اختيار التخصصات التعليمية والمهنية، التي تتفق مع ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم،وتلبي احتياجات وطنهم بما يدعم مسيرة البناء والتنمية في مناحي الحياة المختلفة، بالإضافة إلى نشر رسالة الإرشاد المهني ودوره في توجيه الشباب للطريق الوظيفي والحرفي.وثمن مدير التعليم ما تضمنه المعرض من جهود إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي والجهات المشاركة فيه، وتفعيل كل البرامج بما يحقق رؤية المملكة 2030, معربًا عن شكره وتقديره لجميع الجهاتالمشاركة، مؤسسات وأفراد، مؤكدًا على أهمية الزيارات المدرسية لهذا المعرض، لإطلاع أبنائنا الطلاب على ما يتضمنه من أركان تعريفية، ومشاركات تثري تجارب الطلاب، وتنمي مداركهم المهنية والمعرفيةلمستقبل أجمل بإذن الله لخدمة دينهم ووطنهم.من جهته أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم تبوك الدكتور يحيى العطوي،أن المعرض الإرشادي التعليمي المهني، يستمر لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الخميس وحتى الأربعاء القادم، ويستقبل زواره في الفترة الصباحية من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة، والفئة المستهدفة هم طلاب المرحلة الثانوية (بنين) وأولياء أمورهم.// انتهى //18:37ت م0244