الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الـ 16 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة 10 مباريات تجمع البكيرية مع الساحل، والتقدم مع الدرعية، والمزاحمية مع الصقور، والحجاز مع الجندل، والأخدود مع الرياض، والغزوة مع السد لحساب المجموعة الأولى.ولحساب المجموعة الثانية يلتقي الوطني مع وج، والخلود مع الدرع، وعرعر مع الحائط، وعفيف مع العربي.وعلى ملعبه يستقبل البكيرية متصدر المجموعة الأولى بـ 37 نقطة، ضيفه الساحل الخامس بـ 24نقطة، فيما يحل الدرعية العاشر بـ 14 نقطة ضيفًا على التقدم السادس بـ 22 نقطة على ملعب نادي النجمة ، ويواجه المزاحمية التاسع بـ 14 نقطة ضيفه الصقور الثامن بـ 15 نقطة على ملعب إعداد القادة، فيما يستقبل الحجاز الثالث بـ 28 نقطة ضيفه الجندل الثاني بـ 30 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية ، ويلعب الغزوة الثاني عشر بـ 8 نقاط مع ضيفه السد الرابع بـ 26 نقطة، فيما يواجه الأخدود السابع بـ 16 نقطة ضيفه الرياض الحادي عشر بـ 12 نقطة على ملعب جامعة نجران.ولحساب المجموعة الثانية يواجه الوطني العاشر بـ 15 نقطة ضيفه وج الثالث بـ 24 نقطة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية ، ويحل الدرع السابع بـ 21 نقطة ضيفًا على الخلود الخامس بـ 21 نقطة على ملعب نادي الحزم، فيما يواجه عفيف الثاني عشر بـ 13 نقطة ضيفه العربي الثامن بـ 18 نقطة على ملعب نادي الدرع.ويحتضن ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد مباراة عرعر الحادي عشر بـ 13 نقطة أمام ضيفه الحائط التاسع بـ 18 نقطة ، وتختتم منافسات الجولة بعد غدٍ الخميس بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية تجمع الثقبة مع الشرق، وحطين مع الجبيل ، ويلتقي الثقبة المتصدر بـ 34 نقطة مع ضيفه الشرق الرابع بـ 22 نقطة، فيما يواجه حطين الثاني بـ 25 نقطة ضيفه الجبيل السادس بـ 21 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.// انتهى //18:37ت م0245