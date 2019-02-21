تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس احمد بن محمد الشهراني اليوم , معرض " الأمن الفكري رجل الأمن القدوة "، الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك بالتعاون مع جامعة تبوك ، وذلك في مقر المديرية بتبوك .وضمت جنبات المعرض العديد من الكتب والصور واللوحات الإرشادية ‏والتوعوية, التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي ، وتعزيز قيمة الولاء الوطني والتحذير من الأفكار الضالة وإشاعة روح التعاون والحوار في المجتمع , ومعالجة الظواهر الخاطئة, كما أقيمت على هامش المعرض محاضرة بعنوان " أهمية الأمن الفكري" قدمها المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري وعضو مركز الدعوة والإرشاد بتبوك عبدالعزيز بن صالح الشمري، وحضرها ضباط وأفراد ومنسوبو الدفاع المدني حيث تحدثا عن أهمية الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.وفي نهاية المحاضرة قام ‏العميد الشهراني بتكريم المشاركين في المحاضرة .// انتهى //18:39ت م0246