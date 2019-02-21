نيويورك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال بينما يتابع المستثمرون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وسط علامات على أن البلدين يتغلبان على بعض أكثر القضايا الشائكة.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 32.03 نقطة، أو 0.12 بالمئة، ليصل إلى 25922.41 نقطة ، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقًا 4.46 نقطة، أو 0.16 بالمئة إلى 2780.24 نقطة ، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 13.66 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 7475.41 نقطة.// انتهى //18:40ت م0247