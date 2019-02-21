الخرطوم 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسالتقى مساعد الرئيس السوداني الدكتور فيصل حسن إبراهيم، بالقصر الرئاسي اليوم رئيس الجمعية الوطنية بدولة أفريقيا الوسطى موسى لوران أنقو، الذي يزورالسودان حاليًا.وأكد فيصل خلال اللقاء متانة العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى، والتزام السودان في دعم تنفيذ وتطبيق اتفاقية السلام والمصالحة، التي وقعتها أطراف النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى مؤخرًا بالخرطوم، حتى يتحقق فيها الاستقرار الشامل.من جانبه أكد موسى لوران أن اتفاق السلام الذي رعته الخرطوم خاطب جذور المشكلة، التي أدت إلى الخلافات بين أطراف النزاع والمتعلق بنسيج الدولة الاجتماعى.وأشاد بنجاح السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مضيفًا أن وجود امتدادات اجتماعية لبعض الجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى في السودان ساعد فى نجاح المفاوضات.وأوضح موسى أنهم جاءوا إلى السودان لتقديم الشكر لحكومة السودان لدعمها، واستضافتها مفاوضات السلام بين الفرقاء في أفريقيا الوسطى ونجاحها في التوصل لاتفاق السلام والتوقيع عليه.// انتهى //18:41ت م0248