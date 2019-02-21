تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظّمت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك أمس، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني محاضرةً توعويةً عن السلامة العامة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، وذلك على مسرح الجامعة الرئيسي.حيث تناولت المحاضرة عدة محاور عن السلامة العامة في المنشآت التعليمية و الأدوات التي تستخدم للسلامة العامة مثل كاشف الحريق و كاشف الغاز و كاشف الدخان و كيفية استخدام طفايات الحريق و معرفة مدة الصلاحية لها بالإضافة إلى خطر السيول و الابتعاد عن الأودية و مجاري المياه .وفي نهاية المحاضرة كرّم عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور سلمان بن سعود البلوي المشاركين في المحاضرة بدروع مقدمة من قبل إدارة الجامعة.// انتهى //18:47ت م0249