القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستغلب فريق بتروجيت على ضيفه فريق الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بتروجيت إلى 22 نقطة في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز السادس.// انتهى //18:50ت م0250