الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقامت إدارة عمل المرأة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية سند، ركناً توعوياً لإحياء اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي يوافق 15 فبراير من كل عام، استفاد منه موظفات وعميلات مكتب عمل الرياض، حيث تم توزيع المنشورات التوعوية والمطبوعات.وأوضحت مديرة إدارة عمل المرأة مها المزيد أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الفردي والمجتمعي بكيفية التعامل مع مرض السرطان، والوقاية منه بالكشف المبكر، مبينةً أن التثقيف الصحي من خلال المشاركة في تفعيل الأيام الصحية العالمية يعد من الضرورات المجتمعية والمسؤوليات الاجتماعية التي تتفاعل معها جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.// انتهى //18:55ت م0251