تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، احتفت الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بمشاركة دولية لافتة من المرشدين ومنظمي الرحلات السياحية من داخل وخارج المملكة ، باليوم العالمي للمرشدين السياحيين , بحضور مدير فرع الهيئة العامة للسياحية والتراث الوطني الدكتور مبروك بن محمد الشليبي , وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك .

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بالسلام الملكي , ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم , بعدها ألقى رئيس مجلس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين سطام البلوي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالمشاركين في فعاليات المنتدى السادس للمرشدين السياحيين بالمملكة .

وقال : إننا نفخر بأن تكون مهنة الإرشاد السياحي من المرتكزات الرئيسية لنجاح قطاع السياحة , ويعول علينا الشيء الكثير , حيث تعد هذه المهنة من أهم المهن التي تعكس الصورة الحقيقة للمجتمعات , مشيراً إلى أن الجمعية ساهمت في تحقيق العديد من البرامج المدرجة في أهدافها , ومنها تدريب أكثر من 900 مرشد ومرشدة , والبدء في برنامج الترخيص للمطوفين .

وأضاف : تعكف الجمعية على إطلاق العديد من البرامج التي تخدم المرشدين ومنها ما ستطلقه الجمعية قريباً والمتمثلة في صندوق لدعم المرشدين مادياً , من خلال كل رحلة سياحية يتم تنفيذها , معلناً عن إطلاق العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي من شأنها تسهيل مهام المرشدين ودعمهم .

بعد ذلك شاهد الحضور فلماً وثائقياً عن اهم المسارات السياحية في منطقة تبوك تحت عنوان " تبوك ..قصص تروى " , ثم ألقى مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير الدكتور يوسف العبيدلي كلمه أكد من خلالها على عمق العلاقات الأخوية والمتجذرة بين المملكة والإمارات , منوها بالدور الذي تضطلع به المملكة والإمارات في إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في كافة المجالات التي ستفتح أمام مواطني الدولتين الشقيقتين آفاقاً واسعة للعمل المشترك والبناء , ونقل الخبرات بتعظيم الفائدة المتبادلة في جميع المجالات ومن أهمها السياحية .

بعد ذلك ألقى رئيس جميعة الأدلاء الأردنيين حسن عبابله كلمة أستعرض من خلالها تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الإرشاد السياحي الذي يضم 1500 مرشد , جميعهم يتحدثون بأكثر من لغة , ووصل بعضهم إلى إتقان 9 لغات في آن واحد , مؤكداً أن على المرشد أن يكون ذو ثقافة عالية تتسع لحجم العمل الذي تتسارع له الخطوات في المملكة العربية السعودية لاسيما في مجال السياحة.

وأثنى العبابله على ماتم في المنتدى السادس من أعمال وورش عمل , مبيناً ان ذلك أضاف للمرشدين السياحيين الشيء الكثير , مطالباً في ختام كلمته الإعلام السعودي بالقيام بدوره في أبراز المواقع السياحية التي تتفرد بها المملكة على مستوى العالم .

بعدها قام رئيس مجلس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بتوقيع العديد من الإتفاقيات مع الجهات الداعمة والرعاية لمشاريع الجمعية وأعضائها .

ثم قام مدير إدارة التدريب السياحي إبراهيم القريني شهادات الإجتياز لدورة مهارات الإرشاد السياحي , لمجتازي الدورة من مدينة تبوك ومحافظة الوجه، وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية , كما جرى تكريم الجهات الداعمة والرعاية.

واختتم المنتدى السعودي السادس للمرشدين السياحيين الذي استمر لمدة يومين بمدينة تبوك أعماله بعقد اللقاء المفتوح بين مجلس إدارة الجمعية والمرشدين , تناولوا من خلاله بعض المبادرات والتوصيات , إضافة إلى عقد ورشة عمل تناولت العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى ومن أهمها إدارة الوجهات السياحية .

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18:58ت م

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