الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، إلى جانب مناقشة سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.// انتهى //19:02ت م0254