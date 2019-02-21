واشنطن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأعلنت سلطات الأمن الأمريكية اليوم توقيف عنصر في خفر السواحل الأمريكية، كان يخطط للتعرض لعدد من الشخصيات السياسية الديموقراطية والوجوه الإعلامية.وقالت السلطات: إنها ألقت القبض على كريستوفر بول هاسون (49 عامًا)، وهو من أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض، الأسبوع الماضي في منزله في سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند، قرب واشنطن، حيث تم العثور على ترسانة ضخمة من الأسلحة.وذكر المدعي العام روبرت هور في مذكرة أن "الموقوف يخطط لقتل مدنيين أبرياء على نطاق يندر أن شهدناه في هذا البلد".وأوضح مكتب المدعي العام أنه تم العثور في منزل هاسون على 15 قطعة سلاح، وأكثر من ألف قطعة ذخيرة، إضافة إلى مخدرات ومواد محظورة، من بينها منشطات وهورمونات نمو، وأن التحقيقات جارية معه لتقديمه للقضاء.// انتهى //19:03ت م0255