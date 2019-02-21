جدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسشارك مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي، السفير الدكتور زهير بن محمد الإدريسي في ورشة عمل حول توثيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدتها المنظمة في مقرها بجدة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.وعقدت ورشة العمل على مدى يومين 19-20 فبراير 2019 ،بمشاركة بعض الوكالات الدولية المانحة من دول أعضاء وغير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووكالة التعاون والتنسيق التركية، وإدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة، ومكتب المعونة الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية، وصندوق التضامن الإسلام في أعمال الورشة.// انتهى //19:44ت م0262