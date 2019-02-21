الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستنطلق غداً الجمعة مباريات الدور النهائي من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، وذلك بإقامة ست مباريات.وضمن مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس، سيلعب الصفا مع الوحدة ، ويلتقي الأهلي مع النور على صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة، وستحتضن صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام مباراة أخرى ستجمع الخليج مع مضر .وفي مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى الثاني عشر، سيتواجه العدالة مع العربي ، ويلتقي التهامي مع الروضة على صالة الهيئة العامة للرياضة في جازان، ويلعب المحيط مع الترجي على صالة نادي القادسية في الخبر.// انتهى //19:49ت م0263