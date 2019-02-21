القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم أمينَ سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، الذي يزور مصر حاليًا.وبُحث خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل الدفع قدمًا بجهود إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.وأكد شكري خلال اللقاء، التزام مصر الكامل بدعم خيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، واستمرار المساعي الرامية لدعم المصالحة الوطنية، والجهود المصرية للتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية في كافة الأراضي الفلسطينية.// انتهى //20:35ت م0265