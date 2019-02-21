عمّان 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، الذي يزور الأردن بتنظيم من مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين.وبُحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية، خصوصًا تلك المرتبطة بالجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والقضية الفلسطينية.// انتهى //20:37ت م0266