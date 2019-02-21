الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسبلغ عدد السعوديات المشاركات في رياضة البولينج أربع لاعبات ضمن مشاركة 67 لاعبا ولاعبة، يمثلون 11 دولةً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاركين بالألعاب العالمية.وتظهر لأول مرة فتيات المملكة العربية السعودية وهن فجر الخراوي، فايا الموبارزي، هسة القرني، هديل الفارس والمدربة شريفة الدحيل، في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص خلال ألعاب أبوظبي 2019، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشارك فيها 7500 لاعب ولاعبة من 194 دولة.وتشارك مملكة البحرين بلاعبين، ومصر بلاعبين ولاعبتين، والعراق بلاعبين ولاعبتين، والأردن بلاعب ولاعبة، ولبنان بلاعبين، وليبيا بلاعب ولاعبة، والسودان بلاعبين ولاعبتين وشريك وشريكة، وتشارك عمان بلاعبين ولاعبتين وتشارك الكويت بأربعة لاعبين اثنين من ذوي الإعاقة الفكرية واثنين من غير المعاقين، بينما تشارك الإمارات الدولة المنظمة بمجموعه كبيرة من اللاعبين واللاعبات يبلغ عددهم 21 لاعبًا ولاعبة بينهم 7 لاعبين و5 شركاء من غير المعاقين، و6 لاعبات من لاعبات الأولمبياد الخاص، إضافة إلى 3 شركاء.// انتهى //20:43ت م0267